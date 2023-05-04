Ekrem İmamoğlu, Çorlu Buluşması'nda halka seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Denizli'deki programına katıldıktan sonra eşi Dilek İmamoğlu ve beraberindekilerle hava yoluyla Çorlu Atatürk Havalimanı'na gelen Ekrem İmamoğlu burada partililer tarafından karşılandı. Ardından Çorlu Atatürk Meydanı'nda düzenlenen Halk Buluşması'na katılarak alanı dolduran vatandaşlara seslenen Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs günü demokrasi şöleni yaşamaya ve halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet etti. Millet İttifakı'nın bu topraklarda Mevlana'nın, Hacı Bektaşi Veli'nin, Yunus Emre'nin o güzel felsefesinin yayılmasını amaç edindiğini savunan İmamoğlu, “Derdimiz, birbirini seven sayan, teknolojiyi yakalayan 21. yüzyılın en öndeki ülkelerinden biri olmasını sağlamak. Millet İttifakı'nın tek derdi bu” dedi.

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye için tarihi bir seçim olacağını söyleyen İmamoğlu, “Millet İttifakı Ahmet kalksın, Mehmet otursun diye iktidara gelmiyor. Millet İttifakı bu bozuk düzeni değiştirmek için geliyor. Devletimizin temellerini, adalet üzerine, sağlam bir biçimde oturtmaya geliyoruz. Devletin temelinde, adalet olursa, bu topraklar üzerindeki her şey sağlam olur, güzel olur, güçlü olur. Devletin temelinde adalet olursa, kardeşliğimiz, birliğimiz sağlam olur, daim olur” diye konuştu. Milletle aynı masada çalışacaklarını sözlerine ekleyen İmamoğlu, “Herkesle aynı masada çalışacağız. Şimdi bu meydandaki herkes, hanımefendiler, beyefendiler evlerdekiler bizlere eşlik edin, kalan 10 gün içerisinde çok çalışalım, eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla konuşalım. Onlara Millet İttifakı'nın tek derdinin çocuklarımız, gençlerimiz olduğunu anlatalım” diye konuştu.

"Milletle aynı masada çalışacağız." diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi bu güzel meydanda, evdeki güzel hanımefendiler, beyefendiler siz de bize eşlik edin. Bu kalan günler içerisinde, 10 günümüz kaldı. Çok çalışacağız. Eşimizle, dostumuzla, akrabamızla konuşacağız. Onlara diyeceğiz ki Millet İttifakı iktidarının tek derdi çocuklarımız, gençlerimiz. Kapı kapı gezelim Millet İttifakı'nın derdini, amacını anlatalım."

İmamoğlu, alanı dolduran vatandaşlardan 14 Mayıs seçimlerinde gönüllü görevli olmalarını isteyerek, “14 Mayısı demokrasi şölenine dönüştürmek için, gönüllü olun, sandıklardan görev alın. Görev almıyorsanız da oyunuzu kullandıktan sonra alın Türk bayrağınızı elinize sokaklara çıkın, demokrasi şölenini hep birlikte yaşayalım” dedi.

Konuşmasının bir bölümünde Marmara Bölgesi ve Trakya ile ilgili olarak projelerini de sıralayan Ekrem İmamoğlu, Çorlu Atatürk Havalimanı'nın daha işlevli hale getirileceğini, Kapıkule-Halkalı Hızlı Tren Hattı'nın hızla tamamlanarak bir durağın da Çorlu'ya ekleneceğini kaydetti. İmamoğlu, konuşmasının tamamlamasının ardından eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte günün anısına selfie çekti. Program sonrasında İmamoğlu, Çorlu'dan ayrıldı.