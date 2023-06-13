Tekirdağ'ın Muratlı Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu ‘Annem ile El Ele' el sanatları sergisi törenle açıldı.

Muratlı'nın Aşağısevindikli Mahallesi'nde Şehit Erdoğan Erişik İlk/Ortaokulu öğrenci ve velilerinin hazırladığı el sanatları sergisinin açılış kurdelesini İlçe Milli Eğitim Müdür V. Hasan Hüseyin Elverişli, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hamdi Bozdemir ve davetliler kesti.

Öğrenci ve velilerinin hazırlamış olduğu el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı. Standı gezen protokol üyeleri ve misafirler, çoğu geri dönüşüm malzemelerinden yapılan el emeklerini dikkatle inceledi. Hazırlanan eserler tam not aldı.

Öte yandan, misafirleriyle tek tek ilgilenen Okul Müdürü Arzu Kara ise katılan herkese teşekkür etti.