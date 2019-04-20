El emeği ürünler Hanımeli Günleri'nde satışa sunuldu

Tekirdağ Çorlu Belediyesi ile Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin ortaklaşa düzenlediği, Çorlulu kadınların el emeklerini sergileyip satışa sunduğu Hanımeli Günleri başladı. Hanımeli Günleri'nde Çorlu'nun üretici kadınları bir araya geliyor.

Ev hanımlarının statüsünü güçlendirecek, sosyal yaşamlarında onları daha mutlu hissettirecek bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Çorlu Belediyesi, Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin Hanımeli Günleri'ne verdiği destekle Çorlu'da üreten, ev ekonomisine katkı sağlamak için çabalayan kadınların yanında olmaya devam ediyor.

El emeği, göz nuru ürünler satışta

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda el emeği, göz nuru ürünlerini sergileyen Çorlulu kadınlar, ürettikleri dantel, patik, lif gibi farklı türlerde el işi ürünler ile salça, ekmek, börek, organik sebze ve meyve gibi gıda ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Hanımeli Günleri'nin düzenlenmesinden son derece memnun olduklarını ifade eden Çorlulu üretici kadınlar, ekonomik özgürlüklerine katkıda bulunan Çorlu Belediyesi ile Çorlu Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne teşekkür ediyor.

"Çorlu üreten, özgüveni yüksek kadınların kenti olacak"

Hanımeli Günleri kapsamında açılan stantları ziyaret eden Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, üretici kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti ve satışa sunulan ürünleri inceledi.

Güçlü kadınların, güçlü toplumlar demek olduğunu vurgulayan Başkan Ahmet Sarıkurt, kadınlarımızın kişisel becerilerini girişimcilikle buluşturarak toplumsal ve ekonomik yaşama katılmalarına katkıda bulunmalarını sağlayacak projeleri desteklemeye devam edeceklerini, uzun yıllardır devam eden Hanımeli Günleri'nin de bunun bir örneği olduğunu ifade etti. "Daha önce de defalarca vurgulamıştık. Çorlu üreten, özgüveni yüksek kadınların kenti olacak" diyen Başkan Sarıkurt, "Hanımeli Günleri'nde de üreten, özgüveni yüksek Çorlulu kadınlarımızla bir aradayız. Kadınlarımızın her zaman yanındayız. Hayata geçireceğimiz yeni projelerimizle de evde çocukları ve yuvasıyla ilgilenen, bütçelerinden küçük tasarruflar yaparak geleceğine yatırım yapan ev hanımlarımızın ürettiklerini kazanca dönüştürerek ev ekonomilerine katkıda bulunmalarına imkan sağlayacağız. Çorlu Belediyesi olarak kadınlarımızın kişisel becerilerini girişimcilikle buluşturacak, toplumsal ve ekonomik yaşama katılmalarına destek olacağız" dedi.

Hanımeli Günleri 21 Nisan'a kadar Cumhuriyet Meydanı'nda Çorlu Belediye binası önünde ziyarete açık olacak.