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El freni çekilmeden unutulan aracı durdurmaya çalıştı

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde el freninin çekilmesi unutulan araç duvara doğru gidince, yoldan geçen bir vatandaş duvara çarpmasını engellemek için aracın önüne atladı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde el freninin çekilmesi unutulan araç duvara doğru gidince, yoldan geçen bir vatandaş duvara çarpmasını engellemek için aracın önüne atladı.


Olay, Tekirdağ Marmaraereğilisi'nde bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi aracı park edip fatura ödemek için bir kuruma girdi. İki kişinin çıkıp park ettiği park halindeki araç iddiaya göre el freni çekilmediği gerekçesiyle hareket etmeye başladı. O sırada yoldan geçen bir kamyonet sürücüsü, aracın duvara doğru gittiğini fark ederek kendi aracından inip duvara doğru giden aracın önüne atladı. Çevredeki vatandaşlarında yardımıyla duvara doğru ilerleyen sürücüsüz araç, son anda duvara çarpmadan durduruldu.


Bütün bu olanlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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