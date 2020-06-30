Elektrik borçlarında faiz silme kampanyası için son gün 3 Temmuz

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), vadesi geçmiş tüm elektrik fatura borçlarını 3 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar nakit ödeyen müşterilerin tüm faiz borçlarını sileceğini hatırlattı.

Türkiye'nin de içinden geçtiği Covid-19 pandemisi ile mücadele sürecinde, Trakya bölgesindeki müşterilere destek olmak ve enerji hizmetlerinden kesintisiz yararlanmalarını sağlamak amacıyla TREPAŞ tarafından başlatılan “Faiz Silme” kampanyası için son günün 3 Temmuz 2020 mesai bitimine kadar olduğu bildirildi.

TREPAŞ, gerçekleştirdiği kampanya ile vadesi geçmiş fatura borçlarının, tek seferde nakit olarak ödenmesi durumunda oluşan tüm gecikme zammı tutarlarını, bir defaya mahsus olmak üzere tahsil etmeyecek. Müşteriler, sadece anapara borcunu ödeyerek borçlarını kapatmış olacak.

Kampanya, Resmi Daire, Sanayi, Ticarethane, Mesken ve Tarımsal Sulama müşterileri de dahil olmak üzere tüm TREPAŞ müşterilerini kapsamaktadır. Müşteriler kampanyadan yararlanabilmek için 3 Temmuz 2020 mesai saati bitimine kadar herhangi bir ilave başvuruya gerek kalmaksızın tüm TREPAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden, TREPAŞ yetkili veznelerinden, anlaşmalı bankalardan ve PTT şubelerinden ödeme yapabilecekler.