Elektrik dağıtım ekibine off road eğitimi

Ş. (TREDAŞ), Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da elektrik enerjisini kaliteli ve kesintisiz sunabilmek için geliştirdiği yöntemlerden biri olan off road sürüş eğitimleri gerçekleştiriliyor.

TREDAŞ, Trakya Bölgesi'nde üç ilde, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon kullanıcıya elektrik dağıtım hizmetini, kaliteli şekilde, kesintisiz olarak sağlamak amacıyla en yeni teknolojileri kullanıyor. Faaliyetlerini sürdürürken iş sağlığı ve güvenliği konusunda da büyük bir titizlikle hareket eden elektrik dağıtım kurumu, çalışanlarına iş güvenliği konusunda sürekli eğitimler veriyor ve saha denetimlerini büyük bir dikkatle hayata geçiriyor. Bu çerçevede her yıl olduğu gibi bu yıl da personel eğitimlerine ara vermeden devam eden TREDAŞ, off road sürüş eğitimleri ile çalışanlarının sürüş yetkinliklerini daha da artırmayı hedefliyor.

Elektrik dağıtım ekipleri engebeli alanları rahatlıkla geçecek

Trakya Bölgesi'nin her yerine kesintisiz ve hızlı elektrik hizmeti sunabilmek için trafiğe açık karayollarının yanı sıra doğanın zor koşullarına da adapte olarak aynı hızda süregelecek bir ulaştırma tekniği benimseniyor. Bu doğrultuda off road sürüş eğitimleri gerçekleştiren ekipler, dağlık bölgelerin engebeli ve tehlike teşkil eden yollarında arazi araçları ile eğitimler düzenliyor. Bu eğitimler, elektrik hizmetinin daha etkin olarak aktarmasına yardımcı olurken, off road sürüş teknikleri ile kaliteli hizmet politikası da güçleniyor.

66 çalışana eğitim

TREDAŞ'ın bu dönem gerçekleşen eğitim uygulamasına toplamda 66 çalışan katıldı. Eğitimlere katılanların yüzde 40'ı arıza onarım birimi olarak “Off Road-Defansif ve İleri Sürüş Teknikleri” dersi, 26'sı ise “Güvenli Sürüş Teknikleri” dersi aldı. Off road sürüş eğitimleriyle tüm koşullara uyum sağlamanın önemini, güvenli bir şekilde iş süreçlerine entegre eden kurum, Trakya Bölgesi'nde hizmet verdiği müşterilerine en etkili şekilde ulaşmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Zor arazi şartlarını önceden algılama bilinci

Off road sürüş eğitimlerinin bilinen en büyük amacı sürücülere güvenli ve defansif sürüş tekniklerini öğretmek olmanın yanı sıra, trafikteki tehlikeleri ve zor arazi şartlarını önceden algılama bilincinin oluşmasını sağlıyor. TREDAŞ, eğitim sürecinin amaçlarına uygun olarak sürücülerini önceden oluşabilecek kaza senaryolarına hazırlarken, tırmanma, çamur zeminde ilerleme, saplanan aracı kurtarma ve tek teker uygulamaları gibi çeşitli parkurlarda tecrübe kazandırılıyor. Parkurların en kullanışlı yönü ise oluşabilecek riskleri fark etmek ve bu risklere zamanında müdahale edebilme yetkinliğini uygulanabilir kılmak amacıyla eğitimler düzenleniyor.