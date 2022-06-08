İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elektrik panosundaki şase yangına neden oldu

Tekirdağ’da iki katlı bir evde, elektrik panosundaki şase sebebiyle yangın çıktı.

Tekirdağ'da iki katlı bir evde, elektrik panosundaki şase sebebiyle yangın çıktı. Yangında şans eseri yaralanan olmazken, evin büyük bir kısmı yandı.


Olay, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik panosundan çıkan kıvılcımların eve sıçraması sebebiyle çıkan yangın mahalleli tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına almayı başardı. Evin bir kısmında maddi hasar meydana gelirken, yangın sebebiyle yaralanan olmadı.


Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.