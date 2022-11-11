Elektrik perakende şirketinden tahsilat açıklaması

adı altında ilave ücretler tahsil edildiğine dair şikayetler alındığına dair yazılı basın açıklaması yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamada, “Vitrininde TREPAŞ Yetkili Veznesi yazan, camında TREPAŞ logosu bulunan bazı iş yerlerinde fatura tahsilat işlemleri yapıldığı, bu işlemler sırasında abonelerden hizmet, işlem ve komisyon bedelleri vb. adı altında ilave ücretler tahsil edildiğine dair şikayetler almaktayız. TREPAŞ fatura tahsilatları sadece TREPAŞ tabelalı yetkili veznelerde, PTT, banka şubelerinde, Şok marketlerde, Migros marketlerde, Türk Telekom ve Turkcell bayilerinde tamamen ücretsiz yapılmaktadır. Bu tahsilat kanallarının hiçbirinden fatura bedeli haricinde herhangi bir ilave masraf alınmamaktadır. Kurumumuzla resmi anlaşması bulunan hiçbir ödeme noktasında fatura bedeli haricinde ilave ücret alınmaz. Şayet fatura bedeli dışında ilave bir ücret talep ediyorsa bu durumda kurumumuz ile resmi anlaşması olmayan, tarafımızdan yetkilendirilmemiş bir noktadan ödeme yapıldığı anlamına gelir. Söz konusu yetkisiz ödeme kanallarından yapılan ödemelerden kaynaklanan başta elektrik kesimi, gecikme faizi olmak üzere herhangi bir mağduriyet yaşanması durumunda TREPAŞ bu konuda hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için TREPAŞ resmi ödeme kanalları dışındaki noktalardan ödeme yapılmaması önemle rica olunur” denildi.