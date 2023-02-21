İhlas Haber Ajansı

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Elektrik santralinde patlama: 2 yaralı

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan TEİAŞ’a bağlı elektrik santralinde saat 11.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan TEİAŞ'a bağlı elektrik santralinde saat 11.30 sıralarında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlama sebebiyle ÇOSB'nin bir bölümüne saatlerdir elektrik verilemiyor.



Kaçaktan dolayı meydana geldiği belirlenen patlamada yaralanan Yener Gündoğan ve Doğan Gülger, olay yerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yener Gündoğan, tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Doğan Gülger'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Çoğu fabrika üretimini durdurdu


Öğle saatlerinde TEİAŞ'a bağlı elektrik santralinde kaçak sebebiyle meydana gelen patlama sonrası güvenlik gerekçesiyle kısa süreliğine bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaların birçoğu ise elektrik kesintisinden dolayı üretimini durdurdu. Meydana gelen patlama nedeniyle ÇOSB'nin bir bölümüne saatlerdir elektrik verilemediği öğrenildi.

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