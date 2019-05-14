Eli demir korkuluklara sıkışan çocuğu kurtarma operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eli demir korkuluklara sıkışan kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay Gazi Osman Paşa Pehlivan Mahallesi Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, demir korkulukları üzerinde asılı vaziyette ağlayan bir çocuk gören duyarlı vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 buçuk metrelik demir parmaklıklara eli sıkışan ve gözyaşlarına boğulan Nisa Aslan isimli kız çocuğunu kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan başarılı operasyon sonucu minik Nisa eli sıkışıp asılı kaldığı yerden kurtarıldı. Olduğu yerden indirilen Nisa 112 ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.