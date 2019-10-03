‘Elveda Rumeli' yeni baskısıyla okurlarla buluşuyor

Okurlardan yoğun ilgi gören ‘Elveda Rumeli' romanı, gözden geçirilmiş metni, yenilenen tasarımı ve 5. baskısıyla okurlarının karşısına çıktı.

Tekirdağlı Roman Yazarı Ramis Çınar'ın, yaşanmış olaylardan esinlenerek kaybedilmiş Rumeli topraklarında köklü bir ailenin ve çevresindeki insanların Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve göçlerle birlikte değişen hayatlarını anlattığı ‘Elveda Rumeli' romanı ilgi görmüş ve 4 baskı yapmıştı. Baskısı tükendiği için piyasada bulunmayan kitabın 5'inci baskısı dağıtımı gerçekleştirildi. ‘Elveda Rumeli' kitabevleri ve internet mağazaları üzerinden kitapseverlere ulaşmaya başladı.

Balkan Trajedisini Anlattı

İlk baskısı I. Balkan Savaşı'nın başlayışının 100. yıl dönümü olan 8 Ekim 2012'de yayımlanan ‘Elveda Rumeli', 93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'yla birlikte başlayıp günümüze kadar aralıklarla devam eden Balkan göçlerinden yaşanmış bir kesit sunuyor. Bir ailenin hikâyesi üzerinden Osmanlı'nın çöküşü, Rumeli'de yaşanan savaşlar, göçler, göç etmeyip geride kalanlar, Türkiye'nin ve Balkanların tarihini ilgilendiren önemli olaylar ele alınıyor. Kitapta ayrıca acıcı bir anlatım ve zengin betimlemelerle eski zamanlarda yaşam tarzı, günlük hayat ve gelenekler belgesel tadında okuyuculara sunuluyor. Folklorik bir niteliğe sahip olan kitap okurlardan gördüğü ilginin yanı sıra Balkanlarla ilgili akademik makalelere de konu oldu.