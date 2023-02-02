Emanet aldığı araç hastane yolunda alev topuna döndü

Tekirdağ Çorlu'da bir vatandaşın, hastaneye gitmek için emanet aldığı araba alev topuna döndü. Yanan araç hurda hurda yığınına döndü.

Olay, Zafer Mahallesi Şimşir Sokak üzeri Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Ağır bakım ışıklardan Çorlu Devlet Hastanesi istikametine seyreden Ercan Alparslan idaresindeki 34 FA 8702 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi.

Sanayi esnafı yardıma koştu

Aracını yol kenarına çeken sürücü Alparslan araçtan atlayarak, çevredeki sanayi esnafı ve itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan araç demir yığınına döndü.

Yanmadan birkaç dakika önce koku gelmiş

Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmek için arabayı bir yakınından emanet aldığını ifade eden sürücü Ercan Alparslan, “Araçla seyrederken duman kokusu geldi. Durdum, indim baktım bir şey göremedim. Sonra tekrar seyrederken ön kısımda yangın çıktı. Kaputu açamadım, sonra sanayideki esnaf ve itfaiyeyi aradık” diye konuştu.