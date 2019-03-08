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Emekli astsubay, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 65 yaşında hayatını kaybeden emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Tacettin Ersan için askeri tören düzenlendi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 65 yaşında hayatını kaybeden emekli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Tacettin Ersan için askeri tören düzenlendi.


Hayata veda eden Başçavuş Tacettin Ersan için öğle namazının ardından Gazi Ömer Bey Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Malkara İlçe Jandarma personeli, askeri yetkililer, Ersan'ın ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.


Törende Tacettin Ersan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığından gelen tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Ersan'ın cenazesi Malkara Asri Mezarlığında toprağa verildi.

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