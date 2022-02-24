İhlas Haber Ajansı

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Emekli çiftçi evinde ölü bulundu

Tekirdağ Çorlu’da bir gündür haber alınamayan emekli çiftçi, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

Tekirdağ Çorlu'da bir gündür haber alınamayan emekli çiftçi, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.


Çorlu ilçesi Esentepe Mahallesi Uygarlık Caddesi üzerindeki bir ikamette tek başına yaşayan emekli çiftçi 74 yaşındaki Hasan Can'a yakınları bir türlü ulaşamadı. Kapısına vurulmasına rağmen yaşlı adamdan haber alınamayınca ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen sağlık birimi, Hasan Can'ın hayatını kaybettiğini belirtti.


Yaşlı adamın cenazesi, polisin yaptığı incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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