Emekli polisler göreve hazır

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Çorlu Şube Başkanı Dursunbey Çebi, yaptığı açıklamada, “9 Ekim 2019 tarihinde devletimizin kendisine ve dünya barışına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak, Suriye'de güvenli bölge oluşturmak için düzenlediği Barışı Pınarı askeri harekatımızda dualarımız Mehmetçiğimiz, ordumuz içindir. Başarılı bir harekat olunacağından, Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanarak bölgeye barışın getirileceğinden eminiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Barış Pınarı Harekatı, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önem taşıyan harekattır. Terör örgütlerinin hedefi olmuş, terör eylemlerinde on binlerce vatandaşını kurban vermiş bir ülke olarak Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları başta olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” dedi.

“Devletimizin hizmetindeyiz”

Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu ve tüm çalışanları ile yurt içine yayılmış bulunan 43 şubeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hizmetinde olduklarını söyleyen Çebi, “Hükümetimizin, Bakanımızın, Genel Müdürümüzün, Valilerimizin, Emniyet Müdürlerimizin emrinde ve hizmetindeyiz. Emeklilere verilecek bir göreve daima hazır olduğumuzu bir kere daha en derin ve içten bağlılığımızı ve saygılarımızı belirtiyoruz” diye konuştu.