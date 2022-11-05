Emisyon radar 1 günde 28 bin lira ceza kesti

Tekirdağ'da yollarda görev almaya başlayan emisyon radarı, 1 saate 350 aracı denetlerken emisyon ölçümü yapmayan 10 araca seyir halindeyken toplamda 28 bin 150 TL para cezası kesildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından egzoz muayenesi yaptırmayan araçların otomatik tespit edilebilmesi için geliştirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemiyle (EGEDES) Tekirdağ'da uygulama yapıldı.

Çorlu ilçesi Yenice Mevkii'nde yapılan uygulamada, trafik akışı aksatılmadan egzoz gazı emisyon ölçümleri yaptırılmayan araçlar plakalarından tespit edildi. Ölçümünü yaptırmayan sürücülere seyir halindeyken trafik akışı durdurulmadan ceza kesildi.

Yaklaşık 1 saatte 350 aracın denetimi yapıldı. 350 araçtan 10 aracın emisyon ölçümünü yaptırmamış olduğu tespit edilirken, 10 aracın sahibine toplamda 28 bin 150 lira para cezası kesildi.