Emlak sektörü Çerkezköy TSO'da buluştu

Meslek Komitesi Üyeleri ve Emlakçılar Derneği Üyeleri bir araya gelerek, istişarede bulundu.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıda, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ogün Asıl, 12. Meslek Komitesi Başkanı Melek Şen, Başkan Yardımcısı Adem Utuğlu, Komite Üyeleri Kadir Uz, Reşat Ünlü, Serdar Hanedaroğlu ve Ömer Aktürk, Kapaklı Emlakçılar Derneği Başkanı Kemal Özel ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Saray Emlakçılar Derneği Başkanı Erdinç Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

5 yıl geçerliliği var

Toplantıda yetki belgeleri hakkında istişare yapıldı. 12. Meslek Komitesi Başkanı Melek Şen, "Gayrimenkul sektörüne yeni girecek olanların bu belgeyi alabilmesi için vergi kaydının bulunması, Mesleki Yeterlilik Belgesinin alınmış ve Odaya kayıtlı olması gerekmektedir. Yetki belgesi, Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü tarafından verilmekte olup, şahsen yapılacak başvuru sonrasında söz konusu emlak işletmesinin yeterli şartları taşıyıp taşımadığı Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bir tutanakla yerinde tespit ediliyor. Şartlara uyum sağlandığı takdirde kişisinin yetki belgesi teslim ediliyor. Belge, her işletme için ayrı ayrı düzenleniyor ve 5 yıl geçerliliğini koruyor" dedi.

Toplantı, fikir alışverişlerinden sonra sona erdi.