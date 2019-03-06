Emniyet destek verdi 18 kişi kuaför oldu

İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünün Süleymanpaşa Sosyal Dayanışma Merkezinde ortaklaşa düzenlendiği “Saç Bakım Kursu” kapsamında 18 kişi kuaförlük eğitimi aldı. Kursu başarıyla tamamlayan 18 kişi için Süleymanpaşa ilçesi Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) düzenlenen törene, Tekirdağ Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İŞKUR Müdürü Yaşar Esen katıldı.

Kurslarla ilgili bilgi veren Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, "Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından 2018 yılında ‘Yaptığım İşte En İyisiyim' projesi kapsamında Muratlı ilçesinde 70 öğrenciye Ritim Eğitimi ve Halk Oyunları Kursu düzenlendi. Kursiyerler tarafından huzurevi sakinlerine konser verildi. Ayrıca Malkara ilçesinde 17 öğrenciye Müzik Eğitimi Kursu düzenlendi. İl merkezi ve ilçelerde kitap okuma etkinliğiyle 2 bin öğrenciye kitap desteği sağlandı, 109 öğrenciye kırtasiye malzemeleri ve giyecek yardımı yapıldı. İl ve ilçelerimizdeki öğrencilere kültürel gezi faaliyetleri kapsamında 80 öğrenciye İstanbul gezisi, 60 öğrenciye Uçmakdere piknik etkinliği düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Vali Yıldırım, “Öğretmenlerim, sizler ne kadar çok bilgili olursanız çocukları da o kadar güzel yetiştirirsiniz. O çocuklar öncelikle ailelerine, kendilerine, topluma ondan sonra Tekirdağımız'a, ülkemize ve tüm insanlığa faydalı bir insan olurlar. Bunların temelini sizler atacaksınız. Onları ilk yönlendiren sizlersiniz. Onun için biz, sadece eğitim görmüş anneleri, sadece kendilerini eğiten insanlar olarak görmüyoruz. Aynı zamanda geleceğimizi, çocuklarımızı teslim edeceğimiz kişiler olarak görüyoruz. O yüzden sizlerin eğitimi çok önemlidir. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu cesareti gösterip ben de varım bu işin içerisinde, ben de bu toplumun bir bireyiyim ve faydalı olmak istiyorum dediğiniz için, bununla birlikte başkalarına da örnek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Tören, Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından “Saç Bakım Kursu”nu başarıyla tamamlayan 18 kursiyerlere sertifikalarının dağıtılmasıyla son buldu.