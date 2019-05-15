Emniyet gücüne güç kattı

Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine 22 yeni araç alındı. Araç teslim töreninde konuşan Vali Aziz Yıldırım, “Kendi malımızdan daha öte görmemiz gerekiyor. Bizim bunlara çok iyi sahip çıkmamız lazım” dedi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce merkez ve ilçelere dağıtılmak üzere alınan 22 yeni araç için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın yanı sıra çok sayıda polis katıldı. Törende kurban kesilmesinin ardından dualar edilerek, yeni araçların kazasız belasız kullanılması temennisinde bulunuldu.

Törende konuşan Vali Yıldırım, “Eskiden karakollarımızda bile bir tane aracımız olduğunda kendimizi çok mutlu hissederdik. Ama o zaman gücümüz bu kadardı. Bugün bakıyorsunuz ki Türk Polis Teşkilatı 300 binin üzerinde personel adetiyle gerekli ve neredeyse yeterli araç gereciyle bugün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımıza da, ülkemizde yaşayan yabancılara da, hatta zaman zaman dışarıdan gelen insanlara da hizmet vermektedir” şeklinde konuştu.

“Emekli arkadaşımız burada yerleşip kalıyor”

Valisi Yıldırım, “Bu aslında bakarsanız bizim tarafımızdan emniyet teşkilatı tarafından kullanılacak belki ama muhakkak ki bu Türk vatandaşının hizmetinde, Tekirdağlı vatandaşın hizmetinde kullanılacak. Emniyet mensubu kardeşlerim de Tekirdağ'daki güvenliğin sağlanması açısından oynadıkları rolle burası güvenli bir şehirdir, burası güvenli bir beldedir diye en güzel şekilde hizmetini yapıp övünecektir. Bu kadar güzel ki pek çok emekli arkadaşımız burada yerleşip kalıyor. Kendilerini daha güvende, daha emniyette hissediyorlar” dedi.

“Kendi malımızdan daha öte görmemiz gerekiyor”

Vali Yıldırım, emniyet personelinin alınan araçlara kendi araçlarından daha iyi sahip çıkması gerektiğini anlatarak, “Kendi malımızdan daha öte görmemiz gerekiyor. Bizim bunlara çok iyi sahip çıkmamız lazım” diyerek konuşmasını noktaladı.

Kurban kesilmesi ve duaların okunmasının ardından Vali Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Aydın, teslim alınan araçları inceledi. Araçlar hakkında bilgi alan Vali Yıldırım, "Emniyetimiz için hayırlı uğurlu olsun" dedi.