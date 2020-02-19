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Emniyet kemeri taktılar, kazayı yara almadan atlattılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde takla atan araçta bulunan 3 kişilik aile emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde takla atan araçta bulunan 3 kişilik aile emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.


Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada H.Y. idaresindeki 59 JF 879 plakalı otomobil ile E.H. yönetimindeki 59 FE 902 plakalı araç çarpıştı. Kazada H.Y. idaresindeki otomobilde bulunan biri anne, biri çocuk iki kişi emniyet kemerlerinin takılı olması nedeniyle kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan E.H. isimli diğer sürücüde kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İhbar üzerine olay yerinde bulunan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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