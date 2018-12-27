Emniyet Müdürlüğünden eğitime destek çalışmaları

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün il genelinde ‘eğitime destek' etkinlikleri devam ediyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından “Yaptığım İşte En İyisiyim” Projesi kapsamında, Marmaraereğlisi ilçesi 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilere 200 adet kitap dağıtıldı.

Marmaraereğlisi ilçesi 15 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa katılan İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve Polis Eşleri Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Gökşen Aydın, öğrencilerle sohbet ederek kitaplarını takdim etti ve ve eğitim hayatlarında başarılar diledi. Hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından program sona erdi.