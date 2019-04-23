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Emniyet o hırsızları yakaladı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir işletmenin deposunda hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir işletmenin deposunda hırsızlık yapan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre; doğalgaz işleri yapan Aşkın Çeküç'ün deposu, 9 Ocak Çarşamba günü kimliği bilinmeyen kişilerce talan edildi. Yüklü miktarda araç gerecin çalındığı iddia edilen olayın ardından talihsiz esnaf emniyete başvurdu. 8 kez soyulduğunu iddia eden Çeküç'ün şikayeti üzerine Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek hırsızların izini bulmayı başardı.



Emniyet düğmeye bastı


Saray ilçesinde operasyon yapan emniyet ekipleri, hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen E.Ç. ve G.M. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. ‘Evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan gözaltına alınan iki zanlının ardından, başka bir tarihte yine aynı depoya hırsızlık gerçekleştirilen E.D ve N.C. de gözaltına alındı.



Cezaevine gönderildiler


Depoda hırsızlık gerçekleştirdiği iddia edilen E.Ç, G.M, E.D. ve N.C. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa teslim edildi. 4 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgilisi olduğu iddia edilen diğer zanlıların yakalanması için de çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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