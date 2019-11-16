Emniyette basın odası

Basın odasında incelemelerde bulunan Emniyet Müdürü Erduğan, “Ne kadar çok birbirimizle iletişim halinde olursak, doğru olan haberleri seri bir şekilde halkımıza sunabiliriz” dedi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, basın odasının açılışında gazetecilerle bir araya geldi. Emniyet Müdürü Erduğan burada gazetecilerle sohbet etti. Sohbet sırasında konuşan Emniyet Müdürü Erduğan, gazetecilerin tüm bilgileri açılışı yapılan basın odasından temin edebileceğine değinerek, “Ne kadar çok vakit geçirirsek ne kadar çok birbirimizle iletişim halinde olursak, doğru olan haberleri seri bir şekilde halkımıza sunabiliriz” dedi.

Açılan basında odasında emniyet tarafından görevli basın danışmanı da yer alacak.