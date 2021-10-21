Emniyetten "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından Muratlı ilçesinde ‘En İyi Narkotik Polisi Annelerimizdir' semineri düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Muratlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere Muratlı İlçe Emniyet Müdürü V. Hasan Basri Karakuş ile bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Artan uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla yapılan faaliyetlerin aktarıldığı seminerde, evde verilen eğitimin, annenin çocuklarına karşı yaklaşımının öneminden bahsedildi. Uyuşturucu maddenin tanımı, başlama nedenleri, madde bağımlılığı, bağımlılık döngüsü de detaylıca anlatıldı. Seminer sonrası katılımcılara konuya ilişkin el broşürü dağıtılarak, çocukları ile ilgilenmeleri, çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda uyarılarda bulunuldu.