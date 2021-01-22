İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet'ten güven huzur uygulaması

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.


Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Muratlı'da yapılan uygulamalarda; araçlarda trafik denetimi, yayalarda ise genel bilgi taraması (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Saat 11.00'de başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Uygulama noktalarında araçları durduran polis, araç şoförlerinin ehliyet ve kimlikleri ile GBT sorgulamasını yaptı. Aramalar sürdüğü esnada vatandaşların da GBT'si de sorgulandı. Gün boyu süren uygulamalarda 50 araç kontrol edildi. Eksikleri tespit edilen 4 araca toplam bin 40 TL cezai işlem uygulandı. 148 şahsın ise GBT'si yapıldı. Muratlı sakinlerinin huzur ve refahı için denetimlerin süreceğine de işaret edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.