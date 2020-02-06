Emniyetten huzur ve güven toplantısı

Gerçekleştirilen toplantıda Tekirdağ genelinde var olan huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve emniyet hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla görüş ve talepler konuşuldu. Toplantıda, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerinin çalışmaları ve sorunları hakkında bilgiler alarak görüş alışverişinde bulundu.