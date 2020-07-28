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Emniyetten kurban satışı alanlarındaki vatandaşlara uyarı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nakit para akışının yoğun olduğu kurban satış alanlarındaki vatandaşları hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı uyardı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi de denetimleri elden bırakmıyor. Bayram öncesi kurbanlık alım ve satışlarda vatandaşların herhangi bir dolandırıcılık ve hırsızlık olayına maruz kalmaması için polis ekiplerince denetim yapıldı.


Kurban pazarlarında nakit para akışının yoğun olması ve sahte para olaylarında artış olabileceği değerlendirilerek, polis ekiplerince vatandaşlara bayram öncesi hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve parada sahtecilik olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşları bu konuda bilinçli ve tedbirli olmaya davet etti.

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