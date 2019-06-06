En büyük ilgi onlara

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Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan sahil alana getirilen ve boyları oldukça küçük olan Midilli atlar ilgi odağı oldu.

Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan sahil alana getirilen ve boyları oldukça küçük olan Midilli atlar ilgi odağı oldu. Minik atları festival kapsamında kurulu çarşıda ilk kez gören bazı vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.


Süleymanpaşa ilçesinde Kiraz Festivali kapsamında kurulan çarşı alana getirilen küçük boylu türden olan Midilli atlar başta çocuklar olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Boyları 70 santimetre ile 1 metre arasında olan minik Midilli atları dünyanın en küçük at türleri arasında yer alıyor. Minik atları çarşı ortasında ilk kez gören bazı vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı.



Hollanda'dan geldiler


Minik Midilli'nin alandaki bakıcısı Hasan Çakan, “Bu atların özellikleri Midilli olması. Boyları genellikle küçük oluyor ve çok eğitimliler. Kendisi 4 yaşında Hollanda'dan geldi. Kiraz Festivali için özellikle getirdik. Çocuklar sevinsin diye buradalar. Şu anda 3 tane var alanda. Çok güzel ilgi var. herkes soruyor yani ‘Bunlar çok güzel' diyorlar. Öpüyorlar, seviyorlar. Özellikle çocuklar görünce çok seviniyorlar” dedi.

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