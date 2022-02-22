En iyi narkotik polisi anne projesinde öğretmen eğitimleri başladı

Uyuşturucu ile mücadele konusunda başta anneler olmak üzere tüm vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Şimdi, Haydi, Hep Birlikte İş Başına sloganıyla 23 Ekim 2020 tarihinde uygulanmaya başlayan En İyi Narkotik Polisi Anne projesi eğitimleri kapsamında Çorlu'da eğitim ve öğretim veren kurumlar arasında yer alan Mustafa Kemal Ortaokulu ve Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal Ortaokulunda gerçekleştirilen eğitime Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Erdoğan ve Çorlu İlçe Müdürlüğü Özel Büro Birimi Proje Koordinatörü öğretmenleri de katıldı.

21 Şubat 2022-14 Mart 2022 tarihleri arasında Çorlu'da ki tüm ortaokul ve liselerde görev yapan okul idarecileri ve öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen eğitimler Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Özdoğan tarafından gerçekleştirilecek.