En leziz etkinlik: Tescillenmiş köfteler ve tatlılar tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası'nda Tekirdağ'daki coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı.

Mayıs ayında çeşitli etkinliklerle kutlanan Türk Mutfağı Haftası'nda Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafında da kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ'ın coğrafi işaretle tescillenmiş Hayrabolu tatlısı, Tekirdağ köftesi, Çerkezmüsellim pabuç köftesi, Velimeşe bozası, Tekirdağ soğanı, Tekirdağ yapıncak asma salamura yaprağı, Malkara eski kaşar peyniri, Karacakılavuz dimi dokuması, helva peyniri gibi ürünler tanıtıldı. Tanıtımda katılımcılara çeşitli ikramlar da yapıldı.

Türk Mutfağı Haftası ile ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu, “Bakanlığımız tarafından 2 yıldır geleneksel Türk Mutfağı Haftası yapılıyor, 21 ile 27 Mayıs arasında. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde şu an Türkiye'nin 81 vilayetinde de bu etkinlikler yapılıyor. Burada önemli olan konu şu, her il, her bölge kendi içerisinde sürdürülebilir, geleneksel, hijyeni göz önüne alan geri dönüşümü düşünen ve coğrafi işaretli ürünleri ön plana çıkarıp bu ürünlerin hem il genelinde hem de Türkiye genelinde ve hatta dünya genelinde hem tanınırlığını hem de bilinirliğini artırmak. Aynı zamanda geleneksel olarak bu işi yapan esnafımızın gelirini kazancını artırmak. Aynı zamanda da başka coğrafi işaretli ürünlerinde önünü açmak diyebiliriz. Mesela bizim Tekirdağ'da 2019 yılında bir tane coğrafi işaretli ürünümüz varken şu an 9'a ulaştı. Bunların 8 tanesi gastronomi ile alakalı, mutfakla alakalı. Sırada da 4 ürünümüz daha var onlarda yine gastronomi ile alakalı. Amacımız coğrafi işaretli gastronomi unsurlarını yani Tekirdağ'a has olan ürünleri Türkiye ve dünya genelinde tanıtmak. Bildiğiniz gibi Tekirdağ'ın İstanbul'a çok yakın olması özellikle hafta sonları çok ciddi rağbet görüyor. Ve artık Tekirdağ'a gelen insanların harcamalarında en önemli miktarı gastronomi unsurları oluşturuyor. Dolayısıyla bizimde Türk Mutfağı Haftası ile ilgili amacımız gastronomi unsurlarımızı ön plana çıkarmak, gelenekselleştirmek, esnafımızı güçlendirmek sürdürülebilir olmasını sağlamak ve Türkiye'ye tanıtmak” dedi.