En lezzetli program

'Balkanlar lezzetin coğrafyası' sloganıyla Edirne'de düzenlenen 2. Geleneksel Lezzet Şenliği Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan lezzetlerini aynı sofrada buluşturdu.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, Dedeağaç Lokantacılar Odası, Tekirdağ Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile Tekirdağ Aşçılar ve Pastacılar Derneği'nin desteğiyle 2. Geleneksel Lezzet Şenliği düzenlend,

Süleymanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Ziyafet Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından yapılan yemekler Türk, Yunan ve Bulgar misafirlere ikram edildi.

Süleymanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü programda yaptığı konuşmada, "Hayat boyu öğrenme, yaşayarak öğrenme, istihdam edilebilirlik ve girişimcilik gibi kavramlar gündemde yerini almıştır artık. Belirli bir süre önce başlamış ve bitmiş bir meslek eğitim süreci hayat boyu istihdam garantisi vermemektedir. Değişen dünyada işverenlerin talepleri hızla değişmektedir. Dün çalışan bir kişi bugün vasıfsız bir duruma düşebilmektedir. Çağımızda istihdamın en büyük garantisi işverenin değişen bilgi ve beceri taleplerine aynı hız ve cevap vermekten geçmektedir. Mesleki eğitimin güncelliğini koruması için sektörel, kamusal ve kurumsal tüm ortakların mesleki eğitimin gerekliliklerini daha iyi yerine getirmesi, okulumuz için önemli bir stratejidir. Türkiye Yunanistan ve Bulgaristan geleneksel lezzet şenliği ‘Balkanlar lezzetin coğrafyası' şenliğinde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu etkinlikte aynı mesleği icra eden ancak farklı dilleri konuşan öğrenci öğretmen ve usta aşçıların ortak atölye çalışmalarını yapmalarını, Türk, Yunan ve Bulgar mutfağının geleneksel yemekleri birlikte hazırlamaları ve siz değerli misafirlerimize bir dostluk yemeği vererek farklı kültürlerin ortak değerlerde buluşmasını sağladık. Balkanlar lezzetin coğrafyası etkinliğine hoş geldiniz" dedi.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ise "Bu etkinlikte bulunmaktan mutluluk duydum. İlimizde mesleki eğitimin geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda turizm sektöründe ara eleman değil aranan eleman yetiştirmek için bu okulumuz o konuda güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bugün burada Yunan ve Bulgar misafirlerimizi ağırlamaktan ve onların lezzetlerini tadacak olmaktan mutluyuz" dedi.

Etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.