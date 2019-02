"En önemli yatırım insan kaynağıdır"

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi düzenlendi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen eğitimde, katılımcılara iş sağlığı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Hüseyin Deniz Çakır eğitmenliğinde düzenlenen organizasyonda iş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramları, 18001 ile 45001 arasındaki farklılar, standardın gerekliğine dair nedenler, iş sağlığı ve güvenliği ile risk yönetimi ve konu hakkında pratik uygulamalar anlatıldı. Eğitmen Hüseyin Deniz Çakır, “İşletmelerde en önemli yatırımlardan biri insan (iş gücü) kaynağıdır. Mevcut bulundurduğu varlıklar içinde en kıymetlenmiş olanıdır ki insan kaynakları yönetimi geliştirilmiştir. Bu kaynağı kullanmak ve korumakta önemli görüldüğünden, günümüzde sorun olarak ele alınan iş kazaları daha derin irdelenmekte ve önemli tedbirlerin alınmasını gerekli kılmaktadır” sözlerini kullanarak iş sağlığı ve güvenliği standartlarının önemine dikkat çekti.

5 milyon işçi iş kazası yaşadı

Çakır, “Avrupa'da 2004-2007 yıllarında 5 milyon işçi iş kazası yaşamış, 5 bin kişi yaşamını yitirmiştir. Çin ve Hindistan'da her yıl ortalama 8 bin 500 kişi yaşamını yitirmektedir. Afrika kıtasında her yıl 42 milyon iş kazası oluşmakta ve bu kazalarda 54 bin kişi yaşamını yitirmekte. Dünyada her yıl ortalama olarak 270 milyon iş kazası meydana gelmekte. Dünyada ölümcül iş kazalarının en fazla görüldüğü bölgelerden bazıları Avrupa, Batı Pasifik, Akdeniz ve Güneydoğu Asya gibi bölgelerde yapılan araştırmada bu veriler yer almaktadır. Yaşanan iş kazalarının sosyoekonomik açıdan çalışma hayatının en önemli konularından biri olduğu tespit edilmiştir” ifadelerini kaydetti.

İsraflardan kaçınan bir sistem

Çakır ayrıca, “ISO 45001 standardı, işletme süreçlerinizde şeffaflık ve yasal uyumunuzu daha etkin hale getirecektir. İşletmenizi müşteri gözünde güvenilir ve israflardan kaçınan bir sistemin işletildiğine dair kanıtlarını güçlendirecektir” dedi.