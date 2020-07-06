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En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

TESKİ ekipleri yoğun sıcaklara rağmen vatandaşlara kesintisiz hizmet için çalışmalarına devam ediyor.


Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yoğun sıcaklara rağmen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. TESKİ ekipleri bir yandan yoğun sıcak havaya direnerek, muhtelif bölgelerdeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor. TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Tekirdağ'ın Malkara ilçe şube müdürü Nazmi Sağdıç'la birlikte muhtelif bölgelerdeki altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Müdür İçöz, vatandaşlara kesintisiz hizmet için yoğun sıcaklarda emek veren mesai arkadaşlarına teşekkür ederek işlerinde kolaylıklar diledi.

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