Enerji dağıtımında 2 yıldır birinciliği kimseye vermediler

C.E Awards'ta üst üste ikinci kez Enerji Dağıtım kategorisinde “Diamond” ödülü alarak, sektörünün birincisi oldu.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Türkiye'nin müşteri memnuniyetini en kapsamlı ve uçtan uca ölçen platformu Şikayetvar tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) 8 Mart Salı günü Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirildi. Kurum, 2020 yılındaki başarısını 2021 yılına da taşıyarak, müşteri deneyimini en iyi yaşatan markalar arasında yer aldı. Böylece Şikayetvar A.C.E Awards'ta iki yıl üst üste enerji dağıtım sektörünün birincisi oldu.

TREDAŞ, Şikayetvar A.C.E Awards'ta Enerji Dağıtım kategorisinde "Diamond" ödülü almaya hak kazandı. Düzenlenen gecede tüm ekip adına ödülü, TREDAŞ Müşteri İlişkileri ve Çağrı Merkezi Yöneticisi Ömer Yalçın aldı. Ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Yalçın, Trakya bölgesinde sağladıkları elektrik dağıtım hizmetinde ana hedeflerinin kesintisiz ve kaliteli enerji ile tüm kullanıcıların konfor alanlarını artırmak olduğunu söyledi.

Yalçın, şöyle konuştu:

“Müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi faaliyetlerimiz sırasında müşterilerimizin talep ve önerilerini mümkün olan en kısa sürede çözerek katma değer oluşturmak bizlere gurur veriyor. Bunun yanı sıra Şikayetvar süreçlerinde müşterilerimizin hizmet sonrası verdiği puanlar ile sektörde üst üste ikinci kez enerji dağıtım kategorisinde ilk sıraya taşımaları bizleri daha iyi projelere imza atmak için teşvik ediyor. Genel Müdürümüz Sayın Reşit Bilgili'ye, süreç içindeki 1300 çalışma arkadaşıma ve bize bu ödülü layık gören Trakya halkına teşekkür ederim.”

150 bin markanın, 7 buçuk milyon bireysel üyenin ve aylık milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, 21. yılında mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları yedinci kez belirledi.

Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık 1 buçuk milyonu aşkın anket temel alınarak hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre, tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan markalar ödüllendirildi.

Şirket yöneticileri ve davetlilerin hazır bulunduğu gecede TREDAŞ, Türkiye'de müşteri deneyimini en iyi yaşatan 57 sektörde, 96 marka arasında beğeni topladı.