'Engel tanımayan personeller' Başkan Eşkinat ile buluştu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Paylaşmaya Engel Yok" sloganı ile başlattığı proje kapsamında Mutlukent Çay Bahçelerinde çalışmaya başlayan engel tanımayan personelleri makamında misafir etti.

Aileleri ile birlikte ziyarete gelen Mutlukent Çay Bahçelerinin en özel çalışanları, oluşturulan iş imkanı ve topluma kazandırıldıkları için Başkan Eşkinat'a teşekkür ederken kalplerindeki temiz duygularla mutluluklarını Eşkinat ile paylaştı.

"Sizlerle gurur duyuyorum"

Engel tanımayan down sendromlu çalışanlar için "Mutlukent'in emekçi çocukları, iş arkadaşlarım" diyen Eşkinat, "Temmuz ayında başlattığımız projede birlikte yeni bir dünya oluşturmak istiyorduk. Biz bunu birlikte başardık. Engelli vatandaşlarımızın çok büyük bir istihdam sorunu var. Projedeki amacımız hem bu konuya dikkat çekmek hem de bir nebze de olsa çözüm olmaktı. Geçen 6 aylık süreçte gördük ki attığımız adım, yaptığımız girişim tahminimizden de güzel sonuçlar doğurdu. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

"Onlar bizim çocuklarımız ve bu şehirde paylaşmaya engel yok"

Projeye vatandaşların da destek vermesinin oldukça önemli olduğunu ve bu desteği fazlasıyla gördüklerini dile getiren Başkan Eşkinat, "Sadece biz değil vatandaşlarımız da çocuklarımıza sahip çıktı. Onların emeklerine, yaptıkları işe saygı gösterdi. Onlar sayesinde Mutlukent Çay Bahçelerimiz daha da renklendi, güzelleşti. Onlar bizim çocuklarımız ve bu şehirde paylaşmaya engel yok" açıklamasında bulundu.

Ziyaret engel tanımayan personellerin Başkan Eşkinat'a çiçek vermesi ile sona ererken çekilen fotoğraf ile birlikte "Paylaşmaya Engel Yok" mesajı yinelendi.