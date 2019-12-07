Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Muratlı Meslek Yüksekokulu'nda ‘Engelli Bireyler ve Otizm' konulu seminer gerçekleştirildi.

NKÜ Muratlı Meslek Yüksekokulu konferans salonunda öğrenciler ile akademik ve idari personele yönelik Süleymanpaşa Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu öğretmenleri tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Bilgi ve tecrübelerini paylaşan Şehit Öğretmen Neşe Alten Anaokulu Müdiresi Lütfiye Sertdamar ile özel eğitim sınıfları öğretmenleri Hale Altın ve zümre ekibi, seminere yoğun ilgi gösteren öğrenci ve personele teşekkür etti.

Konferansta, Aralık 2016'da ilan edilen ‘Otizm Eylem Planı' da ele alındı. Türkiye'de her 10 kişiden 1'inin otizmi bildiğini anlatan konuşmacılar, bilim adamlarının 100 kişiden 1 kişinin otizm olduğunu ve erkek çocuklarının kızlara göre 3 kat daha fazla olabileceğini tespit ettiklerini söylediler.

Otizm ‘Cevhere' benzetilirken, doğru işlendiği takdirde güzel sonuçların alınacağı da anımsatıldı.