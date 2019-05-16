Engelli gençler askerlik sevincini yaşadı

Tekirdağ'da bir günlüğüne asker olan engelli gençler için yemin töreni düzenlendi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş'ın yanı sıra çok sayıda engelli genç ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende jandarma üniformaları giyen 29 engelli genç, ay yıldızlı Türk bayrakları ve silahlarla donatılan masalara el basarak yemin etti. İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş törende yaptığı konuşmada, “Jandarma Genel Komutanlığı direktifleri doğrultusunda bir günlük askerlik uygulamasına katılarak bizleri onurlandırdınız. Sizleri birliğimizde görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Anayasamızın 70'inci maddesinde vatan hizmeti her Türk'ün hakkı ve ödevi olarak düzenlenmiştir. Askerlik mükellefiyeti asker-millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk milleti için bir onul vesilesidir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey, bunun haklı gururunu ömür boyu yaşamaktadır. Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin kanun ordusu olan Jandarma Genel Komutanlığı saflarında temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için aramıza katılan engelli evlatlarımız, heyecan ve coşku ile üniformalarını giymiş, kahraman birer Mehmetçik olarak işte onurla karşınızda durmaktadırlar” dedi.

Engelli gençlerin yemin etmesi ile tören sona erdi.