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Engelliler doyasıya eğlendi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları kapsamında sahneye çıkan zihinsel engelli çocuklar, müzik eşliğinde çeşitli oyun havaları oynayarak doyasıya eğlendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamaları kapsamında sahneye çıkan zihinsel engelli çocuklar, müzik eşliğinde çeşitli oyun havaları oynayarak doyasıya eğlendi.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Valilik önünde yapılan kutlama törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymapaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, kurum müdürleri, dernek yöneticileri, engelli aileleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, çeşitli engelliler derneklerinin çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.


Daha sonra sahneye çıkan Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfının (ZİÇEV) halk oyunları ekibinin çeşitli oyunları renkli görüntülere sahne oldu. Oynadıkları oyunla büyük alkış toplayan zihinsel engelli çocuklar, sahnede doyasıya eğlendi.

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