İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engellilere ok uçurma etkinliği

Namık Kemal Üniversitesi Okçuluk Topluluğu, Dünya Engelliler Günü sebebiyle bedensel engelin okçuluk sporuna engel olmadığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ok uçurma etkinliği düzenledi.


Okçuluk Topluluğu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tevfik Sütçü, Okçuluk Antrenörü Mehmet Şimşek, okçuluk topluluğu öğrencileri Spor Kompleksi önünde ok uçurma etkinliğinde bir araya geldi.


Programda engelli bireylerin hiçbir zaman inançlarını kaybetmemeleri gerektiğine dikkat çekilerek, bedensel engellerinin okçuluk sporunda büyük başarılara imza atabilecekleri kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.