Engellilerin el emeği ürünleri satışa sunuldu

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile engellilere yönelik açılan cam işleme ve kadife kutu yapımı kursunda üretilen el emeği ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Engelsiz Yaşam Derneği ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile engellilere yönelik açılan cam işleme ve kadife kutu yapımı kursunda yapılan el emeği göz nuru ürünler, Trakya'nın en büyük alışveriş merkezi Tekira AVM'de vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü'den sergi hakkında bilgi aldı. Dernek Başkanı Şerife Türüdü, “Bu alışveriş merkezinde açtığımız ikinci kermesimiz. Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde iki yıldan beri cam kumlama ve kadife kutu kaplama kursu öğrencilerimizi alıyor. Öğrenciler, engelliler ve aileleri hep birlikte gelip üretiyorlar. Yaptığımız ürünlerin hepsi çok kıymetli, el emeği ve paha biçilmez. Ancak gönül ister ki böyle kısa zamanlarda kısa aralıklarla sergileme alanı değil de, keşke imkanımız olsa da yaptığımız tüm ürünleri sergileme ve satış imkanı bulabilsek, pazarlama imkanı bulabilsek. Bu konularda çok yetersiz kalıyoruz. Bu konuda çok zorlanıyoruz. Ben dernek başkanı olduğumdan beri engellileri üretime katmak adına elimden gelen her şeyi yapıyorum ama tabii bize yetkin ellerin değmesi, atölyelerimizin genişletilmesi, daha büyük atölyelerde kendimize ve tüm üyelerimize de kendilerine gelir sağlayabilecekleri ürünleri üretebilme aşamasına gelmek tüm arzumuz. Yoksa buradan kazandığımız paralar bir şey değil ancak dernek üyelerimizin emeğinin karşılığını bir miktar karşılıyor. En azından ürettik de bir şey kazandık, işe gidip geldik gibi düşünüyorlar” dedi.

“Keşke imkan olsa da daha büyük üretim atölyeleri yapabilsek”

Türüdü, sürekli kafelerde, alışveriş merkezlerinde, kahvelerde ya da evlerde yatıp oturmaktansa buraya gelip bir şeyler üretmenin daha mantıklı olduğunu ifade ederek, “Keşke elimizde imkanlar olsa da daha büyük üretim atölyeleri yapabilsek, tek amacımız o. Biz herhangi bir kurumdan beklenti olarak bu işe çıkmadık. Maddi bir beklentimiz yok. Ancak biz de bunu projelerle ama tabii ki yine mülki ve idari amirlerin desteği ile bu işi büyütmek, farklı alanlarda üretime geçmek için çaba sarf ediyoruz. Şuan ancak adım atabiliyoruz. Bir tane engellimizi eğer kazandırabiliyorsak hayata, sosyal yaşamın içine, üstelik üretime bu bizim için büyük bir mutluluk. Bunları sergilemekte onlar için büyük mutluluk. Düşünebiliyor musunuz Seymenli Mahallemizde bir engellimiz var. Sürekli orada, hiçbir yere çıkamıyor. O kadar istiyor ki gelip gitmeyi hani nerede ulaşım? Ulaşım sorunu var. 5 gün onu gelip götürebilecek kimse yok. Süleymanpaşa Belediyesinin engelli aracı en azından 2 gün getiriyor. Size onun yüzündeki mutluluğu anlatamam” diyerek açıklamasını noktaladı.