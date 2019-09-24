Engellilerin sorunlarına yönelik toplantı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde engelli vatandaşların sorunlarına yönelik ‘Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi.

Merkez ilçe Süleymanpaşa'da bulunan bir otelde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında düzenlenen koordinasyon toplantısında engelli vatandaşların sorunlarına değinildi.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Engelli olmak insanların tercih ettiği bir şey değil. İster doğuştan ister sonradan olsun insanlar hiçbir şekilde engelli olmayı tercih etmiyor. Ama bu da hayatın gerçeği. Kendisini engelsiz gören insanlar engelli olan insanlara, engellerinin üstüne basa basa, onların içlerini acıta acıta hareket etmemeli. Engelliye acıyarak hiçbir şekilde bakmamalı. Onlara engelsizmiş gibi davranmak, öyle hitap etmek, onlarla öyle yaşamak gerekiyor. Engelli insanlar, engelsiz insanların yaptıkları şeyleri, kısıtlı olarak yapabiliyorlar. Bunu hiçbir zaman gözardı etmemek gerekiyor. Kurumlar olarak, gerek yerel gerekse de devletin merkezi kurumları olarak bizlerin görevleri bu insanlarımıza daha rahat yaşayabilmeleri, işlerini yapabilmeleri için bütün engelleri kaldırmaktır. Bunun için şehirde söz sahibi olan, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve kurumlar muhakkak görevlerini yerine getirmek durumundalar" ifadelerini kullandı.

Engellilerin sorunlarına yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fatma Derya Alan, Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, İŞKUR Tekirdağ İl Müdürü Yaşar Esen, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı, Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.