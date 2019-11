Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Türüdü: "O yuhalayanlar çocuklarının yüzüne nasıl bakacaklar"

Tekirdağ'daki engellilerle bir araya gelen Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, “O yuhalayan insanlar kalkıp eve geldiğinde, o küçücük çocuklara bunu yapan insanlar kendi çocuklarının yüzüne nasıl bakacaklar” dedi.

Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü Süleymanpaşa'da bulunan engellilerle bir araya geldi. Dernek binası önünde açıklamada bulunan Türüdü, insanların farklılıklarıyla var olduğunu ifade ederek, “O sağlam dedikleri çocukların otizmli ve down sendromlu çocuklardan kazanabilecekleri o kadar şey var ki” dedi.

“Çok büyük yetenekleri var”

Türüdü konuşmasının devamında, “Görme engelliler için 3-4 yıldır mücadele ediyoruz. Okuyamıyorlar. Neden okuyamıyorlar biliyor musunuz? İlk 4'üncü sınıfa kadar Türkçe ve matematik dersi görüyorlar. 4'üncü sınıftan sonra görme engellileri kaynaştırmaya almak istiyorlar. Görme engelliler için diyoruz ki aynı okulda olsunlar ama özel sınıfta olsunlar. Görme engellileri kaynaştırma sınıfına kabul ediyorlar. Ama otizmli, down sendromlu çocukları kaynaştırma grubuna kabul etmiyorlar. Otizmli ve down sendromlu çocukların çok büyük yetenekleri var. Neler çıktığının dünyada örnekleri var. Bunlar eğitimle bir yerlere gelebilirler. O sağlam dedikleri çocukların otizmli ve down sendromlu çocuklardan kazanabilecekleri o kadar şey var ki. Ama ne otizmli çocukların aileleri birlik ve beraber olabiliyor, ne de karşı taraftakiler” diye konuştu.

“Çok farklı farklı sakatlıklar çıkıyor”

Engellilik durumunun oldukça arttığını da dile getiren Türüdü, “Yani kendi çocuğunun yüzüne nasıl bakacak. O yuhalayan insanlar kalkıp eve geldiğinde, o küçücük çocuklara bunu yapan insanlar kendi çocuklarının yüzüne nasıl bakacaklar. Nasıl izah edebilecekler ilerde bu durumu. Bu tür rahatsızlıklar, otizm olsun, down olsun şu an teknoloji ilerledikçe yeni doğanlarda çok farklı farklı sakatlıklar çıkıyor. Yani doğumların yüzde 20'sinde problem olduğu resmi kayıtlara geçmiş. Yaşadığımız, yediğimiz, aldığımız hava, içtiğimiz su bunlar sakat doğumlara maalesef engellilik durumu oldukça artıyor” şeklinde açıklamada bulundu.

“Herkes aynı olsaydı yaşanır mıydı”

İnsanların farklılıklarıyla var olduğunu da belirten Türüdü, “Başımıza gelmeyeceğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ne yapmalıyız? Birlikte olmak zorundayız. Yarın da bizim başımıza gelebilecek gibi yaşamak zorundayız. Farklıyız yani burada herkes birbirinden farklı. Karşıdan bakıldığında bir olmamız mümkün mü? Biz farklılıklarımızla varız zaten. Herkes aynı olsaydı yaşanır mıydı bu dünyada. Onlar farklı renkler, biz farklı renkler hepimizin farklı. Hepimiz bir olsaydık hislerimiz de aynı olurdu. Farklılıklarımızla varız bu dünyada zaten bunu kabul ettiğimizde biz, bir olmayı biz olmayı becerebileceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.