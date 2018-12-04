Engelsiz Yaşam Korosu konseri ilgiyle izlendi

Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde gerçekleşen konser, yüzlerce sanatseverin ilgisiyle karşılandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan konserin açılış konuşmasını yapan Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Şerife Türüdü, engellerin ortadan kaldırılması ve birlikte yaşamak için birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Nefes adı verilen konserde ağırlıklı olarak Rumeli, Ege ve İç Anadolu yörelerine ait türküler koro ve solo olarak icra edildi. Her yaş grubundan müziğe gönül vermiş kişilerden oluşan Engelsiz Yaşam Korosu, Ayletme Beni, Çalın Davulları, İzmir'in Kavakları, Bilmem Ağlasam mı, Gönül Dağı gibi türküleri seslendirerek herkesi mest etti.

Şefliğini Necmi Özgül'ün gerçekleştirdiği konseri Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürü Hasan Yılmaz ve çok sayıda vatandaş izledi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konserin ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Şef Necmi Özgül'e çiçek ve plaket takdim etti.