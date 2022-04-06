İhlas Haber Ajansı

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Ergene bağımlılıkla mücadele ediyor

Ergene Kaymakamı Taşçı başkanlığında bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.


Ülke genelinde tüm il ve ilçelerde alkol, tütün, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılıklar çerçevesinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi maksadıyla düzenlenen toplantıların bir benzeri Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde gerçekleştirildi.


2022 ve sonrasını kapsayacak müdahale programında yer alacak faaliyetlerin temelini oluşturması maksadıyla Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

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