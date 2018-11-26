Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel: “Biz görev adamı, hizmet insanıyız”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene'de mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Yüksel önceki gün Cumhuriyet, Karamehmet ve Bakırça Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ergene'de vatandaşlar ile sık sık bir araya gelen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel vatandaşların istek ve şikayetlerini yerinde dinlemeye devam ediyor. Başkan Yüksel gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde, “Ergene'de halkımızın refahı ve huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sıfırdan bir belediye kurduk ve bu belediye ile Ergenemize 20 yılda yapılacakları bizler 4,5 senede yaptık. Alt yapı ve üst yapısı olmayan, yolları bozuk olan mahallelerimiz şimdi bir kent görüntüsünde. Ergene'de bulunan 17 mahallemize de bir çok hizmet götürdük, sizler bizlere güvendiniz bizlerde bu güveninizi boşa çıkarmadık” dedi.

Başkan Yüksel biz görev adamı hizmet insanıyız diyerek, “Ergene'de yapmış olduğumuz hizmetler ile Ergenemizde güzellik üstüne güzellik katıyoruz. Vatandaşımız ne isterse onu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Emek ve alın teri ile güzelleştirdiğimiz Ergenemizde sizler emeğimize ve alın terimize sahip çıkacaksınız. Birlikte çalışıp Ergenemizi daha da büyüteceğiz” diye konuştu.

Başkan Yüksel'e kendilerine yapmış olduğu ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Cumhuriyet, Karamehmet ve Bakırça Mahalle sakinleri de Ergene Belediyesi'nin yapmış olduğu bu güzel hizmetlerin asla inkar edilemeyeceğini belirterek, “Devletin yapamadıklarını Ergene Belediyesi yaptı. Gerek okullarımız gerekse camilerimize kadar belediyenin hizmetleri oldu. bu ve bunun gibi yapmış olduğu güzel çalışmalardan dolayı Ergene Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz, biz inanıyoruz ki bundan sonra da bu hizmetler devam edecek” dediler.