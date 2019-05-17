Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel: “Milli mücadelenin 100. yılı kutlu olsun”

19 Mayıs'ın Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün Samsun´a çıkış tarihi olmakla beraber, Kurtuluş Savaşı için atılmış en büyük adım olma özelliğine sahip olduğunu belirten Başkan Yüksel, “Türkiye Cumhuriyeti 19 Mayıs 1919'da başlayan, yüce milletimizin tüm fertlerinin göstermiş olduğu topyekun bir direniş ve bağımsızlık mücadelesi ile meşakkatli bir süreç sonunda kurulmuştur. Milli Mücadele'nin başlangıcı olan ve 100. yılını kutlayacağımız bu anlamlı gün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Bugünle yarın arasındaki köprü olan gençliğimiz aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Türk Gençliği de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ata'sının emaneti, Cumhuriyetine sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin aşılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi olan gençlerimizi, ne kadar eğitimli, ne kadar donanımlı, ne kadar milli ve manevi değerlerine bağlı birer birey olarak yetiştirebilirsek, geleceğimiz de bir o kadar emin ellerde olacaktır. Biz yerel yöneticiler olarak, en doğru yatırımın insana ve gençlere yapılan yatırım olarak görüyor ve faaliyetlerimizi bu doğrultuda sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Milli mücadelemizin başkahramanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve şükranla anarken, 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutluyorum” dedi.