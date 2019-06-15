İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'den hastalara moral ziyareti

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan hastalara moral ziyaretinde bulunarak kendilerine acil şifalar dileklerinde bulundu.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan hastalara moral ziyaretinde bulunarak kendilerine acil şifalar dileklerinde bulundu.


Vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı görev edinmiş yönetim anlayışıyla ziyaretlerine devam ettiklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Tüm hastalarımıza Allah acil şifalar versin, doğumdan ölüme kadar Ergene'de her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bugün hastanemizde yatmakta olan hastalarımızı ziyaret ettik. Kendilerine moral verdik. Unutulmasın ki hastalık ve sağlık insan için. Bizler büyüklerimizden hastaları ve yaşlıları ziyaret etmeyi öğrendik. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden birisidir, bizi bir yapar birbirimize yaklaştırır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.