Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Geleceğe sözümüz var”

Mesaisinin tümünü Ergene'de vatandaşlarla iç içe geçiren, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapı kapı dolaşarak Ergenlilere maske dağıtan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, hafta sonlarında da belediye ekiplerinin hafta boyu çalışma yaptığı cadde ve sokaklarda incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla sohbet edip isteklerini dinliyor. Ergene'nin sevgi kenti olduğunun altını çizen ve bu sevgiyi Ergene'de yaşayan herkesin bir araya gelmesi ile oluşturduklarını kaydeden Başkan Yüksel, “Ergene ilçemiz için durmadan yorulmadan çalışıyor. Geleceğe sözümüz var” dedi.

Başkan Yüksel, Sağlık Mahallesi'nde hafta içinde asfaltlama çalışması yapılan sokakları da inceleyerek, karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti.