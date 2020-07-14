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Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Mahalle ayrımı yapmadan hizmet ediyoruz”

Tekirdağ’na Ergene ilçesinde sevgiyi yeşerttiklerini kaydeden Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’deki hiçbir mahallemizi bir diğerinden ayırmadan eşit şekilde hizmet etmeye vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye ve eksikleri gidermeye devam ediyoruz” dedi.

Tekirdağ'na Ergene ilçesinde sevgiyi yeşerttiklerini kaydeden Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene'deki hiçbir mahallemizi bir diğerinden ayırmadan eşit şekilde hizmet etmeye vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye ve eksikleri gidermeye devam ediyoruz” dedi.


Ergene'nin her karışında imzamız ve hizmetlerimiz var ve bu hizmetlerimizle gurur duyuyoruz diyen Başkan Yüksel, “Ergene'nin tüm mahallelerinde rutin belediyecilik hizmetlerini yapıyoruz. Bunun yanı sıra Ergene halkını sosyal belediyecilik ile tanıştırıyor, sosyal belediyecilik alanında da diğer her alanda olduğu gibi öncü olmaya devam ediyoruz. Ergene'ye hizmetlerimiz bitmeyecek. Hizmetlerimizi ilmek ilmek, nakış nakış işleyeceğiz” diye konuştu.



"Daha yapacak çok işimiz var"


Başkan Yüksel, “Halkımızın bizi göreve getirdiği günden beri var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni kurulan bir ilçe olarak diğer belediyelerin 20 yılda yapamadığını biz ilk dönemimizde yaptık. Türkiye'de gelişmiş belediyelerde ve varsa Ergene Belediyesinde de o var. Bizler makamda oturan değil sahada vatandaşımızın yanındayız. Sağlık, sosyal-kültürel, alt yapı - üst yapı, spor, eğitim her alanda vatandaşımız için hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Bir çok Belediyede olmayan hizmetleri bir bir hayata geçirdik, Tekirdağ'ın parlayan yıldızı ilçemizde daha yapacak çok işimiz var, Ergene halkı hizmetin her zaman en iyisine layıktır” dedi.

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