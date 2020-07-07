Ergene Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Ergene Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyelerinin katılımıyla yeni alınan çöp kamyonunun araç tanıtım töreni yapıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Rasim Yüksel, saha çalışmalarının daha özenli ve daha etkin yerine getirileceğini vurguladı.

Başkan Yüksel, “Halkımıza sunulan hizmetin kalite ve niteliğinin arttırılması adına araç filomuzun sayısını yükseltmeye devam ediyoruz. Belediyemiz tarafından ilçemize 2 adet çöp kamyonu ve 1 adet arazöz satın alındı. Bugün yeni çöp kamyonumuz için kurban keserek araç tanıtım töreni gerçekleştirdik. Rabbim araçlarımızı kazasız belasız kullanmayı, halkımıza hayırlı bir şekilde hizmet etmeyi nasip etsin. Yaşanılan zor zamanlarda halkımızı düşünerek, araç filosunun arttırılması verilen desteğin gücünü de ortaya koymaktadır. Ergene'ye en verimli hizmeti sunma gayretindeyiz” dedi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel konuşmasında ayrıca Ergene'ye 150 adet yeni çöp konteynırı da alındığını belirterek kısa süre sonra yeni alınan çöp konteynırlarının Ergene'ye geleceğini belirtti.

Yapılan konuşma sonrasında kurban kesildi. Törene katılanlarla birlikte kurdele kesimi ve fotoğraf çekimi yapılarak tören sona erdi.